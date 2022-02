MBA Student: ప్రైవేట్ ఫోటోలు, వీడియోలు తీసి ఫ్రెండ్స్ బ్లాక్ మెయిల్, లక్షలు లాగేశారు, చివరికి !

India

oi-Mallikarjuna

న్యూఢిల్లీ: ప్రముఖ కాలేజ్ లో ఎంబీఏ చదువుతున్న విద్యార్థి ప్రతిరోజు కాలేజ్ కు వెళ్లివస్తున్నాడు. ఉదయం కాలేజ్ కు వెలుతున్న విద్యార్థి సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్లేవాడు. ఒక్కోసారి రాత్రి లేటుగా ఇంటికి వెలుతున్న విద్యార్థి కాలేజ్ లో స్పెషల్ క్లాసులు ఉన్నాయని, స్నేహితులతో కలిసి హెటల్ కు వెళ్లి భోజనం చేసి రావడంతో లేటు అయ్యిందని ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పేవాడు. కొంతకాలం నుంచి విద్యార్థి ఎక్కువగా కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడకుండా, సైలెంట్ గా ఉంటున్నాడు. కుటుంబ సభ్యులు ఏమి జరిగింది?, ఎందుకు అలా ఉన్నావు అంటూ ప్రశ్నించిన ఆ విద్యార్థి మౌనంగా ఉండిపోతున్నాడు. ఇదే సమయంలో స్నేహితులు బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ ఆ విద్యార్థి ఆత్మహత్యాయత్నం చెయ్యడం కలకలం రేపింది. సాటి స్నేహితులు అతను, అతని గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో ఏకాంతంగా ఉన్న సమయంలో వీడియోలు, ఫోటోలు తీసి బ్లాక్ మెయిల్ చేసి ఇప్పటికే లక్షల రూపాయలు లాగేశారని, ఇంకా టార్చర్ ఎక్కువ కావడంతో ఆత్మహత్యాయత్నం చేశాడని విద్యార్థి మామ పోలీసు కేసు పెట్టాడు.

English summary

Studendt: A student pursuing MBA committed suicide at his residence after he was allegedly blackmailed by his friends. His friends allegedly obtained his intimate images without his permission and tried to extort money from him, police said.