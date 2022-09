కేసీఆర్, మమతా బెనర్జీ కోసం బ్లూప్రింట్ సిద్ధం చేసిన మోడీ, షా??

India

oi-Garikapati Rajesh

సార్వ‌త్రిక ఎన్నిక‌లను ఎదుర్కోవ‌డానికి భార‌తీయ జ‌న‌తాపార్టీ ఇప్ప‌టి నుంచే రంగం సిద్ధం చేసుకుంటోంది. వ‌రుస‌గా రెండుసార్లు విజ‌యం సాధించి కేంద్రంలో ప్ర‌భుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిన ఎన్డీయే కూట‌మి వ‌రుస‌గా మూడో విజ‌యం కూడా సాధిస్తుందా? లేదా? అనే ఉత్కంఠ రాజ‌కీయ‌వ‌ర్గాల్లో నెల‌కొంది. న‌రేంద్ర‌మోడీ, అమిత్ షా మీద ఎక్కువ భ‌రోసా ఉంచిన పార్టీ నేత‌లు, ఆర్ఎస్ఎస్ పెద్ద‌లు మూడోసారి కూడా కేంద్రంలో అధికారంలోకి రావ‌డ‌మే త‌రువాయి అన్న‌ట్లుగా ఉన్నారు. కేంద్రంలో ఏ ప్రభుత్వం కూడా వరుసగా మూడుసార్లు అధికారాన్ని ఇప్పటివరకు దక్కించుకోలేదు.

English summary

Bharatiya Janata Party is preparing the field from now to face the general elections.Will the NDA alliance, which has won twice in a row and formed the government at the centre, also achieve a third consecutive victory?