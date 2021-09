భారత్ లో 37వేలకు పైగా కొత్త కరోనా కేసులు, 369 మరణాలు, 4 లక్షల దిగువకు యాక్టివ్ కేసులు

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా మహమ్మారి విజృంభణ కొనసాగుతూనే ఉంది. స్వల్ప హెచ్చుతగ్గులతో కరోనా కేసులు నమోదు అవుతున్న పరిస్థితి ఉంది. మొన్న నిన్న కాస్త తగ్గుముఖం పట్టిన కేసులు నేడు మరోమారు పెరిగాయి. భారతదేశంలో ఈరోజు 37,875 తాజా కోవిడ్-19 కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇది నిన్నటి కంటే 21.3 శాతం ఎక్కువ. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా నమోదైన మొత్తం కోవిడ్ -19 కేసుల సంఖ్య 3,30,96,718 కు చేరుకుంది.

డెల్టా వేరియంట్ యమా డేంజర్ .. వ్యాక్సిన్ల నిరోధక శక్తి కంటే డెల్టా వేరియంట్ కు 8 రెట్లు అధిక శక్తి

English summary

There are 37,875 latest covid-19 cases reported in India today. This is 21.3 percent more than yesterday. Currently, the total number of Covid-19 cases registered across the country has reached 3,30,96,718. The total number of active cases in the country is 3,91,256.