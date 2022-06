India

oi-Rajashekhar Garrepally

ముంబై: మహారాష్ట్ర రాజధాని ముంబైలోని కుర్లాస్ నాయక్​ నగర్‌​లో నాలుగు అంతస్తుల భవనం కూలిన ఘటనలో 19 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పదుల సంఖ్యల గాయపడ్డారని అధికారులు తెలిపారు. సోమవారం రాత్రి ఈ దుర్ఘటన జరిగింది. మంగళవారం రాత్రి వరకు కూడా సహాయక చర్యలు కొనసాగాయి.

భవన శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న వారిలో కొందరిని వెలికితీశారు. క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఘటనా స్థలంలో అగ్నిమాపక దళాలు, ఎన్​డీఆర్​ఎఫ్​ సిబ్బంది సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేశాయి. కూలిన భవనానికి పక్కన ఉన్న భవనం కూడా శిథిలావస్థలో ఉన్నట్లు గుర్తించిన అధికారులు.. అందులోని వారిని ఖాళీ చేయించారు.

ఘటనాస్థలిని మహారాష్ట్ర మంత్రి ఆదిత్య థాక్రే పరిశీలించారు. భవనం ఖాళీ చేయాలని బృహన్​ ముంబయి కార్పొరేషన్ అధికారులు నోటీసులు ఇచ్చినా అందులోని వారు స్పందించలేదని తెలిపారు. శిథిల భవనాల్లో ఉన్నవారు ఇకనైనా అధికారులకు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు రూ. 5 లక్షల ఎక్స్ గ్రేషియా ప్రకటించారు సీఎం ఉద్ధవ్ థాక్రే.

#KurlaBuildingCollapse | An ex-gratia of Rs 2 lakhs each from PMNRF would be given to the next of kin of the deceased. The injured would be given Rs 50,000: PM Narendra Modi pic.twitter.com/p0mV1OKLpu