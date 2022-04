ముంబైలో ఎక్స్ఈ వేరియంట్ అనుమానిత రోగి కోలుకున్నారు, భయంలేదు: ఆదిత్య థాక్రే

India

oi-Rajashekhar Garrepally

ముంబై: కోవిడ్ -19 వేరియంట్ కొత్త ఎక్స్ఈ సంక్రమించినట్లు అనుమానించబడిన వ్యక్తి కోలుకున్నాడని, ఆమె కాంటాక్ట్స్ ప్రతికూలంగా ఉన్నాయని మహారాష్ట్ర మంత్రి ఆదిత్య థాకరే గురువారం తెలిపారు. ఆ మహిళ నమూనాలను మరింత పరీక్ష కోసం నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బయోమెడికల్ జెనోమిక్స్ (NIBMG)కి పంపినట్లు ఆదిత్య థాకరే తెలిపారు.

The person with the suspected new variant has recovered fully & the high-risk contacts have been covid negative. The samples have been sent to NIBMG, to reconfirm the type of strain.



We are constantly working to ensure that we are all safe. I urge people to not panic