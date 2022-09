నో థర్డ్‌ ఫ్రంట్! అంతా ఒక్కటే: సోనియా గాంధీని కలిసిన నితీష్ కుమార్, లాలూ, కీలక చర్చ

India

oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ: 2024 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ)ని ఎదుర్కోవడానికి మొత్తం ప్రతిపక్షాలను ఏకం చేయాలనే లక్ష్యంతో బీహార్ ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్, రాష్ట్రీయ జనతాదళ్ (ఆర్జెడి) అధినేత లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ ఆదివారం దేశ రాజధానిలో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీని కలిశారు. ఈ ఐదేళ్లలో మూడు పార్టీలు కలవడం ఇదే తొలిసారి కావడం గమనార్హం.

ఆగస్టులో బీజేపీతో తెగతెంపులు చేసుకుని, ఆర్‌జేడీ, కాంగ్రెస్‌తో కలిసి బీహార్ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత కుమార్ సోనియా గాంధీని కలవడం ఇదే తొలిసారి.

సోనియా గాంధీజీ 10 జనపథ్ నివాసంలో జరిగిన సమావేశం ప్రతిపక్ష ఐక్యతను ఏర్పరచడంలో చాలా కీలకంగా మారింది. ఎందుకంటే సాంప్రదాయకంగా వైరంలో ఉన్న కాంగ్రెస్, కొన్ని ప్రాంతీయ పార్టీల మధ్య విభేదాలను రూపుమాపే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని పీటీఐ నివేదించింది.

2024లో జరగనున్న లోక్‌సభ ఎన్నికలలో ప్రతిపక్షాలను బలోపేతం చేయడమే కాకుండా ఇతర కారణాల వల్ల కూడా ఈ సమావేశం ముఖ్యమైనదని, కాంగ్రెస్ తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీని పార్టీ అధినేత్రి 'విపక్షాల ఐక్యత అంగీకారం'లో హామీ కోరనున్నారు.

రాజకీయంగా కాంగ్రెస్‌ను వ్యతిరేకిస్తున్న ప్రాంతీయ పార్టీల నేతలతో సమావేశమై వారిని కూటమిలో చేరేలా ఒప్పించడం ద్వారా ప్రతిపక్ష శిబిరం వద్దకు వెళ్లేందుకు లాలూ, నితీష్‌లు సోనియాను గాంధీని అనుమతి కోరినట్లు తెలుస్తోంది.

థర్డ్ ఫ్రంట్ ఏమీ లేదని, కాంగ్రెస్ తో కలిసి బీజేపీని ఓడించేందుకు అన్ని పార్టీలను కలుపుకుపోతామని భేటీ అనంతరం నితీష్ కుమార్, లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ వెల్లడించారు.

తెలంగాణలోని తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి (టిఆర్‌ఎస్), ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో యువజన శ్రామిక రైతు (వైఎస్‌ఆర్) కాంగ్రెస్ పార్టీ, హర్యానాలో ఇండియన్ నేషనల్ లోక్ దళ్ (ఐఎన్‌ఎల్‌డి), కేరళలో వామపక్షాలు, (SP), బహుజన్ సమాజ్‌వాదీ పార్టీ (BSP), ఒడిషాలో బిజు జనతా దళ్ ((BJD), పీపుల్స్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ (PDP), జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్‌లో నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ (NC) సమాజ్‌వాదీ పార్టీలను జెడియు, ఆర్జెడి నేతలు సంప్రదించాలని భావిస్తున్నారు.

Delhi | We need to remove the BJP & have to save the country. For that, we all have to come together in the way we removed BJP in Bihar. We have had talks with Sonia Gandhi. She asked us to meet again after 10-12 days once Congress party gets a new president: RJD chief Lalu Yadav pic.twitter.com/f4MaJw7aUa