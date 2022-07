మంట పెట్టిన కాంగ్రెస్: ఆజ్యం పోసిన బీజేపీ: భగభగలు

India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల తీరులో ఇవ్వాళ కూడా ఎలాంటి మార్పు రాలేదు. వేర్వేరు అంశాల మీద అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీల సభ్యుల మధ్య పెద్ద ఎత్తున వాగ్యుద్ధం చోటు చేసుకుంది. గందరగోళ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. పరస్పరం ఆరోపణలు-ప్రత్యారోపణలు, విమర్శలు-ప్రతి విమర్శలు సంధించుకున్నారు. ప్లకార్డులను ప్రదర్శించారు. లోక్‌సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా, రాజ్యసభలో ఛైర్మన్ వెంకయ్య నాయుడు పలుమార్లు వారించినప్పటికీ..వారు వినిపించుకోలేదు. దీనితో ఉభయ సభలు సోమవారానికి వాయిదా పడ్డాయి.

English summary

The Lok Sabha and Rajya Sabha have been adjourned till 11 am on August 1 as both Houses witnessed continued protests over various issues.