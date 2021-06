India

oi-Madhu Kota

వేల అడుగుల ఎత్తులో ప్రయాణిస్తోన్న విమానం ఒక్కసారిగా కుదుపులకు గురైంది. పైలట్లు విమానాన్ని కంట్రోల్ చేయలేని స్థితిలో ప్రయాణికులు అతలాకుతలం అయ్యారు. కొందరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఈ ఘటన సోమవారం సాయంత్రం కోల్ కతాలో చోటుచేసుకుంది. వివరాలివి..

ముంబై నుంచి కోల్ కతాకు ప్రయాణించిన విస్తారా ఎయిర్ లైన్స్ విమానం, ఇంకాసేపట్లో కోల్ కతా ఎయిర్ పోర్టులో ల్యాండ్ అవుతుందనగా అనూహ్య ఘటన చోటుచేసుకుంది. వేల అడుగుల ఎత్తులో ఉండగానే ఎయిర్ టర్బులెన్స్ కారణంగా విమానం భారీ కుదుపులకులోనైంది. ఈ ఘటనలో మొత్తం 8 మంది ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. అందులో..

విస్తారా విమానంలో కుదుపుల కారణంగా గాయపడ్డ ఎనిమిది మంది ప్రయాణికుల్లో ముగ్గురికి తీవ్రమైన గాయాలయ్యాయి. నిమిషాపాటు ఎయిర్ టర్బులెన్స్ చోటుచేసుకోగా, ఎట్టకేలకు పైలట్లు విమానాన్ని కోల్ కతా ఎయిర్ పోర్టులో సురక్షితంగా ల్యాండ్ చేశారు. ఆ వెంటనే క్షతగాత్రులకు ఎయిర్ పోర్టులోనే ప్రథమ చికిత్స అందించి, సమీపంలోని ఆస్పత్రికి తరలించామని కోల్ కతా ఎయిర్ పోర్టు డైరెక్టర్ తెలిపారు. ఈ ఘటనకు దారితీసిన కారణాలపై దర్యాప్తు చేస్తామన్నారు.

విమానం స్థిరంగా ఎగిరే స్థితిని లామినార్ ఫ్లో అంటారని, అప్పుడు విమానం రెక్కలు తగిన లిఫ్ట్ సృష్టించడంతో ప్రయాణం సాఫీగా సాగుతుందని, అదే గాలి దిశలో అనూహ్య మార్పుల వల్ల తలెత్తే టర్బులెన్స్ ఏర్పడితే, విమానం స్థిరత్వాన్ని కోల్పోయి, కిందకి పైకి ఊగుతుందని, చాల అరుదుగా విమానాలు టర్బులెంట్ ఫ్లో లో ప్రయాణిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

English summary

At least eight passengers including three suffered major injuries after Vistara’s Mumbai-Kolkata flight hit turbulence, reports news agency ANI. The 3 passengers with major injuries shifted to a local hospital in Kolkata, says Kolkata Airport Director. Flight UK775 operating Mumbai-Kolkata on June 7 faced severe turbulence 15 minutes before landing, causing injuries to a few passengers, who were given first aid during flight & medical assistance upon arrival in Kolkata.