తల్లికి మోదీ పరామర్శ: ప్రధానికి అండగా ఉంటా- రాహుల్ గాంధీ ప్రకటన..!!

Chandrasekhar Rao

అహ్మదాబాద్: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తల్లి హీరా బెన్‌ తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. శ్వాస సంబంధిత ఇబ్బందులతో ఆమె ఆసుపత్రిలో అడ్మిట్ అయ్యారు. హీరా బెన్ వయస్సు 100 సంవత్సరాలు. రాత్రి నుంచి ఊపిరి పీల్చుకోవడంలో సమస్యలు తలెత్తాయి. రోజువారీ టాబ్లెట్లను తీసుకోవడంతో కొంత ఉపశమనం లభించినప్పటికీ- మళ్లీ ఈ ఉదయం అస్వస్థతకు గురయ్యారు. దీనితో హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించారు.

అహ్మదాబాద్‌లోని యూఎన్ మెహతా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కార్డియాలజీ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్‌లో చికిత్స పొందుతున్నారు హీరాబెన్. భారతీయ జనత పార్టీకి చెందిన శాసన సభ్యులు దర్శనబెన్ వాఘేలా, కౌశిక్ జైన్.. ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలోనే ఉన్నారు. హీరాబెన్‌ ఆరోగ్య స్థితిగతులను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుంటోన్నారు. ఆమెకు అందుతోన్న వైద్యాన్ని పర్యవేక్షిస్తోన్నారు.

హీరాబెన్ ఆరోగ్యంపై యూఎన్ మెహతా ఇన్‌స్టిట్యూట్ బులెటిన్‌ను విడుదల చేసింది. ప్రస్తుతం ఆమె ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని తెలిపింది. అంతకుమించిన సమాచారాన్ని మరేదీ తన హెల్త్ బులెటిన్‌లో పేర్కొనలేదు. కాగా- తల్లి ఆసుపత్రిలో చేరిన సమాచారం తెలిసిన వెంటనే ప్రధాని మోదీ హుటాహుటిన అహ్మదాబాద్‌కు బయలుదేరారు. కొద్దిసేపటి కిందటే ఆసుపత్రికి చేరుకున్నారు. తల్లిని పరామర్శించారు. ఇన్‌స్టిట్యూట్ డైరెక్టర్‌తో మాట్లాడారు. తల్లికి అందుతున్న చికిత్స వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు.

#WATCH | PM Modi arrives at UN Mehta Institute of Cardiology & Research Centre in Ahmedabad where his mother Heeraben Modi is admitted



As per the hospital, her health condition is stable. pic.twitter.com/j9Yp3udunB