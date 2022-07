నూతన పార్లమెంట్ వద్ద 6.5 మీటర్ల పొడవైన జాతీయ చిహ్నాన్ని ఆవిష్కరించిన ప్రధాని మోడీ

India

oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ: కొత్త పార్లమెంట్ భవనం పైకప్పుపై వేసిన జాతీయ చిహ్నాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సోమవారం ఆవిష్కరించారు. ప్రభుత్వ అధికారుల ప్రకారం.. ఈ చిహ్నం మొత్తం 9,500 కిలోల బరువు, 6.5 మీటర్ల ఎత్తుతో కాంస్యంతో రూపొందించబడింది.

ఇది కొత్త పార్లమెంట్ భవనం, సెంట్రల్ ఫోయర్ పైభాగంలో వేయబడింది. చిహ్నానికి మద్దతుగా 6,500 కిలోల బరువున్న ఉక్కుతో కూడిన సహాయక నిర్మాణాన్ని నిర్మించినట్లు వారు తెలిపారు.

ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా, కొత్త పార్లమెంటు నిర్మాణంలో నిమగ్నమైన కార్మికులతో కూడా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మాట్లాడారు.

The National Emblem is made of bronze with a total weight of 9500 Kg and is 6.5 m in height. It has been cast at the top of the Central Foyer of New Parliament Building. A supporting structure of steel weighing around 6500 Kg has been constructed to support the Emblem. pic.twitter.com/mG587dwZYM