ఉత్తరప్రదేశ్ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొంటున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకురాలు ప్రియాంక గాంధీ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీపై విరుచుకుపడ్డారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి ఎన్నికల సీజన్లోనే ఉగ్రవాదం గుర్తొస్తుంది అంటూ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. లక్నో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న ఆమె ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోడీ రాష్ట్రంలో ఉన్న నిరుద్యోగం వంటి సమస్యలను పక్కన పెట్టి ఉగ్రవాదంపై మాట్లాడుతున్నారని మండిపడ్డారు.

Priyanka Gandhi said that Prime Minister Modi was only talking about terrorism during the election season and that the government did not care about the problems of the people in UP and should vote for those who solve the problems.