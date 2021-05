Wife: భర్త మీద పగ, పిల్లలు, అత్తను కట్టేసి గర్బవతి భార్య మీద రేప్, వాడి కులం ఏందిరా, నా మాటకే !

National

భోపాల్/మధ్యప్రదేశ్/ చెన్నై: కూలి పనులు చేస్తున్న వ్యక్తి అతని తల్లితో పాటు భార్య, పిల్లలను పోషిస్తూ జీవిస్తున్నాడు. భార్య ప్రస్తుతం గర్బవతి. కరోనా వైరస్ కారణంగా అతను ఇంటికే పరిమితం అయ్యాడు. జ్వరంగా ఉండటంతో ఆ వ్యక్తి ఇంట్లో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడు. ఓ పెద్దింటి భూస్వామి తన పొలంలో చెట్లు నరికివేయాలని ఆ కూలికి చెప్పాడు. తనకు జ్వరంగా ఉందని, ఇప్పుడు వీలుకాదని, వచ్చే వారం చూద్దామని ఆ కూలీ చెప్పాడు. ఎంత పొగరురా నీకు అంటూ ఆ భూస్వామి రెచ్చిపోయాడు. కూలీ భార్య, పిల్లలు, అతని తల్లిని కిడ్నాప్ చేసి పొలం దగ్గర ఉన్న ఇంటిలో నిర్బంధించారు. పిల్లలను, అత్తను కట్టేసి వాళ్ల కళ్ల ముందే కూలీ భార్యను ఆత్యాచారం చేసి నాలుగు రోజులు లైంగిక దాడికి పాల్పడటం కలకలం రేపింది. వాడి కులం ఏందిరా, నా మాటకే ఎదురు చెబుతాడా అంటూ భూస్వామి రెచ్చిపోయాడు. కూలీ దళితుడు కావడం వలనే అతని భార్య గర్బవతి అని కూడా చూడకుండా అత్యాచారం చెయ్యడం దూమరం రేపింది. ఓ జర్నలిస్టు జోక్యం చేసుకోవడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.

Lady: A shocking case has come to light from Madhya Pradesh’s Chhatarpur district where a pregnant woman, belonging to the Dalit community, has alleged that she was sexually assaulted in front of her children after her husband, who works as a labourer, refused to chop some trees at a farm owned by the accused.