India

oi-Chandrasekhar Rao

బెంగళూరు: శాండల్‌వుడ్ పవర్‌స్టార్, దివంగత పునీత్ రాజ్‌కుమార్ నటించిన చివరి చిత్రం జేమ్స్. ఇవ్వాళ ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. అయిదు భాషల్లో సినిమా విడుదల అయింది. సూపర్‌హిట్ టాక్‌ను సొంతం చేసుకుంది. పునీత్ రాజ్‌కుమార్ జయంతి కూడా ఇవ్వాళే కావడంతో కర్ణాటకలో పండగ వాతావరణం నెలకొంది. థియేటర్ల వద్ద జేమ్స్ జాతర కనిపించింది. తమ ఆరాధ్య హీరో చివరి మూవీని అభిమానులు భావోద్వేగంతో వీక్షించారు. ఆయన లేడనే విషయాన్ని తలచుకుని కన్నీరు పెట్టుకున్నారు.

English summary

Puneeth Rajkumar's fans can be seen celebrating in almost all corners of the state despite Section 144 being imposed in several places.