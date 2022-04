మోడీ మాస్టర్ స్ట్రోక్ తో ప్రతిఇంటా నిరుద్యోగం: ఇదే నవభారత్ నినాదం: రాహుల్ గాంధీ

India

దేశంలో బిజెపి అధికారంలోకి వస్తే ఉద్యోగ ఉపాధి కల్పన చేస్తామని హామీ ఇచ్చి గద్దెనెక్కిన బిజెపి సర్కారు ఇప్పటివరకు యువతకు ఉద్యోగాల కల్పనలో విఫలమైందని ప్రతిపక్ష పార్టీల నుండి తీవ్ర స్థాయిలో వ్యతిరేకత వ్యక్తమౌతుంది. తాజాగా దేశంలోని నిరుద్యోగ సమస్యపై కాంగ్రెస్ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ మంగళవారం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీపై విరుచుకుపడ్డారు.

English summary

Rahul Gandhi alleged that with Modi's master stroke, there was unemployment everywhere and more than 45 crore people had lost hope of getting a job. Rahul Gandhi was incensed that this is the current slogan of unemployment in every house.