రాహుల్ గాంధీ వాయనాడ్ ఆఫీస్‌ ధ్వంసం, సిబ్బందిపై దాడి: ఎస్ఎఫ్ఐ గూండాలంటూ కాంగ్రెస్

వాయనాడ్: కేరళ రాష్ట్రంలోని వాయనాడ్‌లో కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ అధికారిక కార్యాలయాన్ని ధ్వంసం చేసినట్లు కేరళ పోలీసులు శుక్రవారం తెలిపారు. వందమందికిపైగా ఈ దాడిలో పాల్గొన్నట్లు సమాచారం. ఈ దాడిలో స్టూడెంట్స్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (SFI) ప్రమేయం ఉందని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరోపించింది.

"ఈరోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటల సమయంలో, ఎస్ఎఫ్ఐ కార్యకర్తలు, నాయకుల బృందం వయనాడ్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ కార్యాలయంలోకి చొరబడి ధ్వంసం చేశారు. వారు కార్యాలయ సిబ్బందిపై, రాహుల్ గాంధీ సిబ్బందిపై కిరాతకంగా దాడి చేశారు. కారణం మాకు తెలియదు' అని కాంగ్రెస్ నాయకుడు కేసీ వేణుగోపాల్ ఏఎన్ఐకి తెలిపారు. ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ కార్యకర్తలు కార్యాలయాన్ని ధ్వంసం చేస్తుంటే పోలీసులు ప్రేక్షకపాత్ర వహించారని వేణుగోపాల్ ఆరోపించారు.

' ఈ దాడి పోలీసుల సమక్షంలో జరిగింది. ఇది సీపీఎం నాయకత్వం చేసిన స్పష్టమైన కుట్ర. గత 5 రోజులుగా, ఈడీ రాహుల్‌ను ప్రశ్నిస్తోంది. కేరళ సీపీఎం.. నరేంద్ర మోడీ దారిలో ఎందుకు వెళుతుందో నాకు తెలియదు. సీతారాం ఏచూరి అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటారని భావిస్తున్నాను' అని కేసీ వేణుగోపాల్ అన్నారు.

