oi-Madhu Kota

'సుదళైతో తలైవా భేటీ'.. 'సుదళై స్టాలిన్‌కు సూపర్‌స్టార్ రజనీ మద్దతు'.. 'చీఫ్ మిస్టర్ స్టాలిన్‌కు తలైవా రజనీకాంత్ కుటుంబం భారీ సహాయం'.. ఇలాంటి వందలకొద్దీ స్టేట్మెంట్లు తమిళనాడు సహా దేశమంతటా కొద్ది గంటలుగా వైరలవుతున్నాయి. జరిగిన విషయం రాజకీయాలకు సంబంధం లేనప్పటికీ రజనీ-స్టాలిన్ కలయిక రాజకీయ కోణంలోనూ హాట్ టాపిక్ అయింది. సరిగ్గా నెల రోజుల ముందు వరకూ కేంద్రంలోని బీజేపీ సర్కారును పొడుగుతూ, ప్రధాని మోదీని నోరారా కీర్తించిన నటుడు రజనీకాంత్ ఇప్పుడు అనివార్యంగానో, మానవత్వంతోనో స్టాలిన్ సర్కారుకు అడగా నిలిచేందుకు ముందుకొచ్చారు..

English summary

Superstar Rajinikanth met Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin at his office in Chennai. The Kaala actor made a donation of Rs 50 lakh to the Chief Minister's Relief Fund as India battles the second wave of coronavirus. After making the donation, the actor addressed the media standing outside. chiyaan vikram and several other film personalities also donate cm relief fund.