Revenge: భార్య మీద అనుమానం, పగతో రగిలిపోయాడు, కొడుకు మీద ప్రతీకారం, చంపేసి సెల్ఫీ డ్రామాలు !

India

oi-Mallikarjuna

సూరత్: గుజరీ వ్యాపారం చేస్తున్న యువకుడు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం వివాహం చేసుకున్నాడు. వ్యాపారంలో బాగా డబ్బు సంపాధిస్తున్న అతను మొదట భార్యతో సంతోషంగా కాపురం చేశాడు. అయితే రానురాను భార్య మీద భర్తకు అనుమానం మొదలైయ్యింది. నేను వ్యాపారం చెయ్యడానికి బయటకు వెలుతుంటే తన భార్య ఎంజాయ్ చేస్తోందని భర్తకు అనుమానం పెరిగిపోయింది. ఇదే విషయంలో దంపతుల మద్య గొడవలు ఎక్కువ అయ్యాయి. పెద్దలు పంచాయితీలు చేసినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. భర్త మీద రగిలిపోయిన భార్య కొడుకును పిలుచుకుని పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. భార్యను తరువాత ఇంటికి పిలుచుకుని రావాలని ఆమె భర్త అనేక ప్రయత్నాలు చేశాడు. అయితే భార్య మాత్రం నీతో చస్తే ఉండనని తేల్చి చెప్పింది. భార్య మీద పగతో రగిలిపోతున్న భర్త ఎలాగైనా ఆమె మీద పగ తీర్చుకోవాలని ప్రయత్నించడంతో అదిసాధ్యం కాలేదు. చివరికి పక్కాప్లాన్ తో దీపావళి పండుగకు టపాకాయలు తీసిస్తానని కొడుకుని ఇంటి నుంచి బయటకు పిలుచుకుని వచ్చి అతని నదిలో తోసి జలసమాధి చేశాడు. కొడుకును చంపేసిన కిరాతకుడు సెల్ఫీ తీసుకుంటుంటే తన కొడుకు ప్రమాదవశాత్తు నదిలో పడిపోయాడని నాటకాలు ఆడాటం కలకలం రేపింది.

Illegal affair: ఎస్ఐ భార్యకు ఇద్దరు ప్రియులు, బ్లాక్ మెయిల్ ?, స్పాట్ పెట్టి లేపేసిన ఎస్ఐ !

English summary

Revenge: A scrap dealer allegedly killed his 12-year-old son by pushing him into Tapi River from the bridge to take revenge from his estranged wife.