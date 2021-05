Wife Revenge: భర్తకు బంపర్ ఆఫర్, బెడ్ రూమ్ ఫోటోలు వైరల్, భార్య దెబ్బతో ఫేమస్, ఇది దెబ్బ !

National

oi-Mallikarjuna

సూరత్/ చెన్నై/హైదరాబాద్: భార్య అక్రమ సంబంధం సాగిస్తుందనో, అడిగినంత కట్నం తీసుకురాలేదని కోపంతో, తన భార్య తనను సక్రమంగా చూసుకోవడం లేదనో తదితర సమస్యల కారణంగా భర్తలు భార్యలను వేధింపులకు గురి చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. కొన్ని చోట్ల ప్రియురాలి మీద కోపంతో, ఆమెకు వేరే ప్రియుడు ఉన్నాడని అనుమానంతో అమ్మాయిలు, ఆంటీల అశ్లీల వీడియోలు, ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేసి వాళ్ల మీద పగ తీర్చుకున్న విషయాలు మనం అనేక సందర్బాల్లో చూస్తున్నాము, వింటున్నాము. అయితే ఇప్పుడు భర్త మీద పగతో భార్య రగిలిపోయింది. భర్త బెడ్ రూమ్ లో నగ్నంగా రాసలీలలు సాగిస్తున్న సమయంలో, అతను బాత్ రూమ్ లో స్నానం చేస్తున్న సమయంలో తీసిన ఫోటోలు, వీడియోలను అతని భార్య సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేసింది. భార్య దెబ్బతో భర్త బతుకు ఇప్పుడు ప్రైవేట్ బస్ స్టాండ్ అయిపోయింది. నా భార్య నుంచి తనను మీరే రక్షించాలని భర్త పోలీసులను ఆశ్రయించడం కలకలం రేపింది.

Illegal affair: భర్త పాల వ్యాపారం, నాటుకోడి భార్యకు ?, నా వైఫ్ కు మురిపాలు, ఎంజాయ్ !

Revenge wife: A woman in Gujarat allegedly took to social media and posted obscene photographs of her estranged husband with the intention of taking revenge from him. The 29-year-old woman allegedly made multiple fake Instagram accounts in her husband's name and posted the images on the same.