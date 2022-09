Revenge: కాలేజ్ అమ్మాయి మీద కసి, కాలాంతకుడు ఏం చేశాడంటే ?, క్లైమాక్స్ లో సార్ కు షార్వా ? !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/ కోయంబత్తూర్: కాలేజ్ లో చదువుతున్న అమ్మాయి హ్యాపీగా చదువుకుంటున్నది. ప్రతిరోజు కాలేజ్ కు వెలుతున్న యువతి ఆమె స్నేహితులతో సంతోపంగా ఉంటున్నది. అమ్మాయి చదువు పూర్తి చేసి మంచి ఉద్యోగం చేస్తుంటే చూడాలని ఆమె తల్లిదండ్రులు ఆశపడ్డారు. ఇటీవల కాలేజ్ అమ్మాయి వాట్సాప్ కు కొన్ని ఫోటోలు షేర్ అయ్యాయి. ఆ ఫోటోలు చూసిన కాలేజ్ అమ్మాయి హడలిపోయింది. కాలేజ్ అమ్మాయి అశ్లీల ఫోటోలు, అసభ్యంగా మెసేజ్ లు చూసిన కాలేజ్ అమ్మాయి బిత్తరపోయి ఆమె తల్లికి మ్యాటర్ చెప్పింది. కాలేజ్ అమ్మాయి కుటుంబ సభ్యుల ఎంట్రీతో సీన్ మొత్తం మారిపోయింది.

The police arrested a man who sent a morphed photo of a college student in a fit of rage after she refused to make love In Coimbatore in Tamil Nadu.