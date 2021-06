షాకింగ్: 5గురు ఎంపీల సస్పెన్షన్ -LJPలో సంచలనం -బాబాయిపై Chirag Paswan ప్రతీకారం -BJP అంతేగా

India

దళిత దిగ్గజం, బీహార్ లో కాకలుదీరిన యోధుల్ని సైతం తట్టుకుని నిలబడ్డ ధీరుడు, కేంద్రంలో ఎవరు అధికారంలో ఉన్నా తన పదవిని మాత్రం కాపాడుకునే చాణక్యుడుగా రాంవిలాస్ పాశ్వాన్ కు పేరుండేది. అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ పాశ్వాన్ ప్రాణాలు కోల్పోయి ఆరునెలలు గడిచిందో లేదో, ఆయన స్థాపించిన లోక్ జనశక్తి పార్టీ (ఎల్జేపీ) మనుగడకు ముప్పు వాటిల్లింది. పార్టీపై పట్టుకోసం పాశ్వాన్ కొడుకు చిరాగ్, తమ్ముడు పశుపతి పారస్ ల మధ్య యుద్ధంలో బీజేపీ పెద్దలు బాబాయి వెంట నిలవడంతో అబ్బాయి బేజారైపోయాడు. ఆదిపత్య పోరును ఇంకా కొనసాగిస్తున్నట్లుగా చిరాగ్ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు..

English summary

Chirag Paswan on Tuesday suspended the five rebel Members of Parliament from Lok Janshakti Party a day after they replaced him as the party's parliamentary leader with his uncle Pashupati Paras. The five MPs are Pashupati Paras, Prince Raj, Chandan Singh, Veena Devi and Mehboob Ali Keshar. Chirag Paswan, to address all these issues at 1 pm on Wednesday.