Sabarimala: శబరిమలలో ప్రత్యేక పూజలు, ఐదు రోజులు, 5 వేల మంది మాత్రమే, కోవిడ్ రిపోర్టు !

శబరిమల/ తిరువనంతపురం: హిందువులు ఎంతో పవిత్రంగా పూజలు చేసే అయ్యప్పస్వామికి ప్రత్యేక పూజలు మొదలైనాయి. కేరళలోని శబరిమలలో శ్రీ అయ్యప్పస్వామికి ఈ రోజు ప్రత్యేక పూజలు మొదలైనాయి. శబరిమలలో అయ్యప్పస్వామికి ఐదు రోజుల పాటు ప్రత్యేక పూజలు చెయ్యడానికి అధికారులు సర్వం సిద్దం చేశారు. శబరిమలలో అయ్యప్పస్వామిని దర్శించుకోవడానికి ప్రతిరోజు 5, 000 మందికి మాత్రమే శబరిమల అయ్యప్పస్వామి బోర్డు అధికారులు అవకాశం కల్పించారు. శబరిమలకు వెళ్లే అయ్యప్ప భక్తులు కచ్చితంగా కోవిడ్ పరీక్షలు చేయించుకుని నెగటివ్ సర్టిఫికెట్ చేతపట్టుకుని రావాలని అధికారులు మనవి చేశారు.

English summary

Sabarimala: The famous Sabarimala temple of Lord Ayyappa reopened for devotees from Saturday. The Travancore Devaswom Board has announced that the temple will remain open for a period of five days, ie from July 17 to July 21 to conduct the monthly rituals.