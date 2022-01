ఆస్పత్రిలో ఉద్యోగం నుండి తొలగించాడని, డాక్టర్ కొడుకును కిడ్నాప్ చేసి కాంపౌండర్ల ఘాతుకం

India

oi-Dr Veena Srinivas

తమను ఉద్యోగం నుంచి తొలగించారని కక్షతో ఓ వైద్యుడిపై పగను పెంచుకున్న ఇద్దరు మాజీ ఉద్యోగులు అభం శుభం తెలియని వైద్యుడి ఎనిమిదేళ్ల కుమారుడిని దారుణంగా హత్య చేశారు. తండ్రిపై ఉన్న కోపాన్ని కుమారుడిపై తీర్చుకున్నారు.ఏ పాపం తెలియని ఎనిమిదేళ్ళ బాలుడి ప్రాణాలు తీశారు. ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చోటుచేసుకున్న ఈ దారుణ ఘటన వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

In a shocking incident ex- compounders of a UP Doctor, killed the doctor's 8-Year-Old Son. they have a grudge on doctor as he sacked them 2 Years Ago for a mistake in work.