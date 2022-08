Wife: బెడ్ రూమ్ లో భార్య కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి ప్రైవేట్ పార్ట్స్ కోసి 10 సార్లు పొడిచిన శాడిస్టు భర్త!

India

oi-Mallikarjuna

అల్వార్/ జైపూర్/ రాజస్థాన్: వివాహం చేసుకున్న దంపతులు సంతోషంగా కాపురం చేశారు. దంపతుకు ఓ కుమార్తె, కుమారుడు ఉన్నారు. భర్త వ్యాపారం చేస్తుంటే భార్య ఇంటి దగ్గర ఉంటున్నది. దంపతుల దగ్గర బందువులు, భార్య సోదరుడు సమీపంలోనే నివాసం ఉంటున్నారు. కొంతకాలంగా దంపతుల మద్య గొడవలు జరుగుతున్నాయి. రాత్రి మద్యం మత్తులో ఇంటికి వెళ్లిన భర్త అతని భార్యతో గొడవపడ్డాడు. రాత్రి పిల్లలతో కలిసి భోజనం చేసిన భార్య బెడ్ రూమ్ లో నిద్రపోయింది.

వేకువ జామున భార్య గాఢ నిద్రలో ఉన్న సమయంలో హాల్ లో నిద్రపోతున్న భర్త నిద్రలేచి బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్లాడు. నిద్రపోతున్న భార్య కాళ్లు, చేతులు మంచానికి కట్టేశాడు, కత్తి తీసుకుని భార్య శరీరంలో అనేక చోట్ల పొడిచాడు. భార్య కాళ్లు, చేతులు కట్టేయడంతో ఆమె తప్పించుకోవడానికి అవకాశం లేకుండా పోయింది. ఆ సందర్బంలో శాడిస్టు భర్త అతని భార్య ప్రైవేట్ పార్ట్స్ మీద 10 సార్లు పొడిచేయడం కలకలం రేపింది.

Illegal affair: భర్తకు విడాకులు, ప్రియుడితో రొమాన్స్, పీస్ పీస్ చేసి పూడ్చేసిన సల్మాన్ ఖాన్, క్లైమాక్స్!

English summary

Wife: Following an argument with his wife, a man in Rajasthan’s Alwar district tied her up and inflicted 10 severe stab wounds on her, including on her private parts, neck, and stomach.