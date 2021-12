Sadist: రాత్రి లేటుగా వెళ్లిన భార్య, ఇంట్లో బేకారుగా ఉన్న భర్త గొడవ, మూడు నెలల కొడుకును చంసేశాడు !

India

న్యూఢిల్లీ: వివాహం చేసుకున్న దంపతులు సంతోషంగా కాపురం చేశారు. దంపతులు హ్యాపీగా ఉన్నారని కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు అనుకున్నారు. మూడు నెలల క్రితం భార్య పండంటి కొడుకుకు జన్మనిచ్చింది. మూడు నెలల బిడ్డను చూసుకుంటానని చెప్పిన భర్త ఇంట్లో బేకారుగా పడి ఉన్నాడు. భార్య ఉద్యోగం చేస్తూ కష్టపడి డబ్బు సంపాధిస్తూ భర్త, కొడుకును చూసుకుంటున్నది. పని ముగించుకని ఇంటికి వెళ్లిన భార్య మీద ఆమె భర్త కేకలు వేశాడు. ఇంతలేటుగా ఇంటికి ఎందుకు వచ్చావని చిందులు వేశాడు. తనకు ఆకలిగా ఉందని, భోజనం చెయ్యాలని భర్త చెప్పాడు. ఆ సమయంలో నువ్వు కొడుకును చూసుకో, అర్దగంటలో నీకు వంట చేసి పెడుతానని భార్య అతనికి చెప్పింది. తరువాత దంపతుల మద్య మాటల యుద్దం జరిగింది. ఆ సమయంలో సహనం కోల్పోయిన భర్త అతని మూడు నెలల కొడుకును ఎత్తుకుని గోడకు వేసి చితకబాదడంతో చిన్నారి ప్రాణాలు గాలిలలో కలిసిపోయాయి.

English summary

Sadist: The Delhi Police has arrested a 29-year-old man from Bhalswa Dairy in Outer-North district for allegedly killing his three-month-old son after his wife asked him to look after the infant while she prepared food.