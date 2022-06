ఆమ్ ఆద్మీని దెబ్బకొట్టిన హైప్రొఫైల్ మర్డర్: ముఖ్యమంత్రి కంచుకోటలో దారుణ ఓటమి: కారణాలివే

India

oi-Chandrasekhar Rao

చండీగఢ్: ఏపీ సహా దేశవ్యాప్తంగా మూడు లోక్‌సభ, ఏడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలకు నిర్వహించిన ఉప ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడ్డాయి. మూడు లోక్‌సభ స్థానాల్లో ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని ఆజంగఢ్ మినహా రామ్‌పూర్, పంజాబ్‌లోని సంగ్రూర్ ఫలితాలు వెలువడ్డాయి. రామ్‌పూర్‌ను భారతీయ జనతా పార్టీ కైవసం చేసుకుంది. ఆ పార్టీ అభ్యర్థి ఘన్‌శ్యామ్ లోధి ఘన విజయం సాధించారు. ఆజంగఢ్‌లోనూ బీజేపీ అభ్యర్థి దినేష్ లాల్ నిర్హువా ఆధిక్యతలో కొనసాగుతున్నారు.

English summary

Here are the reasons why Aam Aadmi Party candidate Gurmail Sing lost the parliamentary seat of Sangrur, a bastion of CM Bhagwant Mann, who has won the last two elections from this seat.