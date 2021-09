ఉత్తరప్రదేశ్‌- గోవా అసెంబ్లీ బరిలో శివసేన : ఎన్ని స్థానాల్లో పోటీ చేస్తుందంటే : సంజయ్ క్లారిటీ..!!

India

oi-Sai Chaitanya

బీజేపీ కు మరో జలక్ ఇచ్చేందుకు శివసేన సిద్దమవుతోంది. త్వరలో జరగనున్న అయిదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికలు బీజేపీకి ప్రతిష్ఠాత్మకంగా మారనున్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో ఎలాగైనా గెలవాలనేది బీజేపీ లక్ష్యం గా కనిపిస్తోంది. ఇదే సమయంలో ఉత్తరప్రదేశ్ బీజేపీ ముఖ్య నేతలకు వ్యక్తిగత ప్రతిష్ఠాత్మక అంశంగా మారుతోంది. ఈ సమయంలో శివనసేన నేత..ఎంపీ సంజయ్ రౌత్ కీలక ప్రకటన చేసారు. రాబోయే ఉత్తరప్రదేశ్‌, గోవా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో శివసేన పోటీ చేస్తుందని స్పష్టం చేసారు.

English summary

Sanjay Raut said the Shiv Sena will field candidates in UP and Goa Assembly Elections. and claimed farmers' organisations in western UP are willing to support his party.Raut said the Shiv Sena will contest while it will contest about 20 seats in the Goa Assembly .