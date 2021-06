India

న్యూఢిల్లీ: దేశంలో కరోనా వైరస్ సెకెండ్ వేవ్ సృష్టించిన విధ్వంసానికి లక్షలాది మంది ప్రాణాలను పోగొట్టుకున్నారు. ఆక్సిజన్ అందక, ఆసుపత్రుల్లో పడకలు చాలక మృత్యువాత పడ్డారు. ఒక దశలో రోజువారీ కరోనా మరణాల సంఖ్య నాలుగు వేలకు పైగా నమోదయ్యాయి. కొన్ని రోజుల పాటు అదే సంఖ్య కొనసాగిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. అలాగే- నాలుగు లక్షలకు పైగా కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదైన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడా పరిస్థితి లేదు. కరోనా మరణాల వేగం తగ్గింది. అయినప్పటికీ- ముప్పు పూర్తిగా తొలగిపోలేదు. రోజూ వెయ్యికి కాస్త అటు ఇటుగా మరణాలు నమోదవుతోన్నాయి.

Supreme Court directs the Union of India to frame guidelines to pay ex-gratia compensation to the families of those who died due to COVID19