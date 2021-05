National

oi-Srinivas Mittapalli

కర్ణాటకలోని బెంగళూరులో ఓ షాకింగ్ సంఘటన వెలుగుచూసింది. కరోనాతో మృతి చెందిన తల్లి,సోదరుడి శవాలను ఇంట్లోనే పెట్టుకుని ఓ మహిళ రెండు రోజులు గడిపింది. ఆమె మానసిక వికలాంగురాలు కావడం... ఇంటి వ్యవహారాలన్నీ చూసుకునే తల్లి,సోదరుడు చనిపోవడంతో ఏమి చేయాలో తెలియని నిస్సహాయ స్థితిలో ఆమె చిక్కుకుపోయినట్లు తెలుస్తోంది. అదే ఇంటిపై అద్దెకు ఉండే ఓ యువకుడు పోలీసులకు ఫోన్ చేసి చెప్పడంతో ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.

English summary

A woman and her son were found dead at their residence in Rajarajeshwari Nagar on Wednesday. The son tested positive for Covid-19 recently. The woman’s 47-year-old daughter spent two days with the bodies of the duo, the police said. The deceased are Aryamba (65) and her son Harish (45), an employee of a private company. The family lived in BEML Layout in Rajarajeshwari Nagar.