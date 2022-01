India

oi-Shashidhar S

5 రాష్ట్రాల ఎన్నికలు హీటెక్కిస్తున్నాయి. ప్రత్యర్థులు ఆరోపణలతో మునిగితేలారు. పంజాబ్‌లో అయితే పీసీసీ చీఫ్ నవజ్యోత్ సింగ్ సిద్దూ సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్‌గా ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి అన్నీ తానై వ్యవహరిస్తున్నారు. రాజకీయంగా ఆయనకు ఎదురులేదు అని అంతా అనుకుంటున్న వేళ.. సోదరి సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. సిద్దూకు డబ్బులే ముఖ్యం అని.. పేరంట్స్ బాగోగులు కూడా పట్టవు అని విరుచుకుపడ్డారు. ఈ వ్యాఖ్యలు రాజకీయంగా దుమారం రేగింది.

English summary

Punjab Congress chief Navjot Singh Sidhu's elder sister Suman Tur has accused him of “deserting” their mother for the "sake of money" in her old age.