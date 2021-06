India

oi-Srinivas Mittapalli

గుజరాత్‌లో దారుణం వెలుగుచూసింది. మాస్కు ధరించలేదన్న కారణంతో ఓ వివాహితపై ఓ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ జులుం ప్రదర్శించాడు. పోలీస్ స్టేషన్‌కు రాక తప్పదని ఆమెను బెదిరించి వెంట తీసుకెళ్లాడు. తీరా స్టేషన్‌కు కాకుండా మరో చోటుకు తీసుకెళ్లి ఆమెపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఆ సమయంలో ఆమె నగ్న ఫోటోలు చిత్రీకరించిన కానిస్టేబుల్... ఆ ఫోటోలను అడ్డుపెట్టుకుని నెలల తరబడి పలుమార్లు ఆమెపై లైంగిక దాడి చేశాడు. గతేడాది జరిగిన ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.

English summary

The survivor alleged that during the 2020 lockdown, she was on her way to buy milk in Palsana when the accused allegedly abducted her. The accused threatened the woman with police action as she was not wearing a mask. Instead of taking the woman to the police station, the accused took her to Navsari Road where he allegedly stripped and thrashed her.