Surya Grahan 2022: శనివారం..అమావాస్యకు తోడు తొలి సూర్యగ్రహణం: ఈ రాశుల వారిపై

న్యూఢిల్లీ: ఈ నెల 30వ తేదీన సూర్యగ్రహణం ఏర్పడబోతోంది. ఈ సంవత్సరంలో ఇదే తొలి సూర్యగ్రహణ కాలం.. శనివారం రాబోతోండటం ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. హిందూ ధర్మశాస్త్రాల ప్రకారం.. దీన్ని అశుభంగా పరిగణిస్తోన్నారు వేద పండితులు. వైశాఖ మాసం కృష్ణ పక్షపు అమావాస్య రోజు నాడు సూర్యగ్రహణం ఏర్పడటం అరుదుగా సంభవిస్తుంటుందని చెబుతున్నారు. దీని ప్రభావం కొన్ని రాశులపై ఉంటుందని సూచిస్తోన్నారు.

English summary

Surya Grahan 2022: Across the world set to witness first Solar Eclipse on April 30. It is going to be a partial solar eclipse.