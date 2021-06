India

oi-Srinivas Mittapalli

తమిళ సూపర్ స్టార్ అజిత్ ఇంటికి బాంబు బెదిరింపులు తీవ్ర కలకలం రేపాయి. చెన్నైలోని పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్‌కి ఫోన్ చేసిన ఓ అగంతకుడు అజిత్ ఇంట్లో బాంబు పెట్టినట్లు చెప్పాడు. దీంతో బాంబ్ స్క్వాడ్ టీమ్ హుటాహుటిన అజిత్ ఇంటికి చేరుకుని ఇల్లంతా తనిఖీలు చేశారు. అర్థరాత్రి వరకూ తనిఖీలు చేసినా ఎక్కడా ఎలాంటి పేలుడు పదార్థాలు లభించలేదు. దీంతో అది ఫేక్ బెదిరింపు కాల్‌గా నిర్దారించారు. ఫోన్ నంబర్ ఆధారంగా ఆ వ్యక్తి వివరాలు తెలుసుకోగా అతనో మానసిక వికలాంగుడని... అతని పేరు దినేశ్‌ అని గుర్తించారు.

English summary

Popularly known as ‘Thala' among fans, Tamil actor Ajith Kumar reportedly received a bomb threat on Monday, which turned out to be a hoax. This is the fourth time Ajith has received a hoax call.