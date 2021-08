టెర్రర్ టెన్షన్ : ఆగస్ట్ 15 టార్గెట్ గా భారీ పేలుళ్లకు ప్లాన్ ; కాన్పూరులోనూ స్లీపర్ సెల్స్ టెన్షన్ !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశానికి ఉగ్రవాదుల ముప్పు పొంచి ఉందా? పుల్వామా ఉగ్రదాడి తరువాత ఉగ్రవాద కార్యాకలాపాలను నిశితంగా పరిశీలిస్తున్న భారత ఆర్మీకి కళ్ళు బైర్లు గమ్మే విషయాలు కనిపిస్తున్నాయా ? దేశంలో పలు ప్రాంతాలను టార్గెట్ చేస్తూ ఉగ్రవాద స్లీపర్ సెల్స్ చాప క్రింద నీరులా విస్తరిస్తున్నారా ? భారత్ లో కల్లోలం సృష్టించటానికి రోజుకో రకంగా ప్రయత్నాలు సాగిస్తున్నారా ? పలు రాష్ట్రాల్లో జరుగుతున్న యెన్ఐఏ, ఏటీఎస్ సోదాలు, పోలీసు ఉన్నతాధికారుల వ్యాఖ్యలు ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాయా? అంటే అవును అన్న సమాధానమే వస్తుంది.

పుల్వామా ఉగ్ర దాడిలో కీలకంగా ఉన్న జైషే చీఫ్ బంధువు, ఉగ్రవాది హతం .. జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఎన్ కౌంటర్

English summary

NIA searches in Hyderabad, the capital of Telangana, have found that many sleeper cells are operating in Hyderabad-based terrorist activities. Several suspects were arrested. Terrorist sleeper cells are also a concern in UP recently. Uttar Pradesh police chief Mukul Goyal on Sunday said the possibility of terror modules and sleeper cells operating in Kanpur could not be ruled out. This has once again raised concerns about the threat of insurgency in many states.