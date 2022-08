India

న్యూఢిల్లీ: దేశంలో డిజిటల్ చెల్లింపుల కాలం నడుస్తోంది. క్యాష్ లెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వైపు ప్రజలు మొగ్గు చూపుతున్నారు. గ్రామాల్లోనూ నగదు రహిత లావాదేవీలు చెప్పుకోదగ్గ స్థాయిలో పెరిగాయి. చిరు వ్యాపారులు సైతం వీటి మీదే ఆధారపడ్డారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా డిజిటల్ చెల్లింపులను ప్రోత్సహించడం దీనికి ఓ కారణం. కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందిన పరిస్థితులు కూడా నగదు రహిత లావాదేవీలు భారీగా పెరగడానికి కారణం అయ్యాయి.

English summary

The Government of India won’t levy any charges on UPI services. After reports circulated online that there may be the possibility of UPI transactions carrying a service charge.