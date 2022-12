Wife: భార్య మీద కసి, అత్తారింటి మూడో అంతస్తు మీద నుంచి బిడ్డను విసిరేసి దూకేసిన భర్త !

India

న్యూఢిల్లీ: వివాహం చేసుకున్న దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. పిల్లలు పుట్టిన తరువాత దంపతుల మద్య గొడవలు ఎక్కువ అయ్యాయి. పెద్దలు పంచాయితీలు చేసినా భార్య కాని, భర్త కాని రాజీకాలేకపోయారు. భార్య ఎక్కువ టార్చర్ పెడుతోందని ఆమె భర్త ఆరోపిస్తున్నాడు. భార్యతో గొడవపడిన భర్త అతని రెండు ఏళ్ల బిడ్డను మూడో అంతస్తు నుంచి కిందకు విసిరేశారు.

The husband had a quarrel with his wife and threw the two-year-old child from the third floor and jumped from there in Delhi.