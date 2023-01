Wife: శాడిస్టు మొగుడు, శ్మశానంలో క్షుద్రపూజలు, పుర్రెలు తినిపిస్తే పిల్లలు పుడుతారని ? !

India

ముంబాయి/థాణే: యువతికి ఓ సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజనీరుతో వివాహం జరిపించారు. వివాహం చేసుకున్న భర్త కొంతకాలం మాత్రమే ఆమెతో సంతోషంగా కాపురం చేశాడు. తరువాత భార్యకు ఆమె భర్తతో పాటు కుటుంబ సభ్యులు నరకం చూపించారు. వివాహం జరిగి చాలా సంవత్సరాలు అవుతున్నా నువ్వు తల్లివి కాలేదని, నీకు ఏదో లోపం ఉందని భర్తతో పాటు అతని కుటుంబ సభ్యులు నరకం చూపించారు. భర్త కుటుంబ సభ్యులు క్షుద్రపూజలు, చేతబడులను నమ్ముతారు. నరబలి, చేతబడి చేసే ఓ మాత్రికుడిని వెంటపెట్టుకుని ఆమెను శ్మశానంలోకి లాక్కెళ్లి అక్కడ కుర్చోబెట్టి తల మీద రివాల్వర్ గురి పెట్టి ఆమెతో శ్మశానంలోని అస్తిపంజరాల ఎముకలు తినింపించి ఆమెకు నరకం చూపించారు.

Wife: భార్య ఏం చేసిందంటే ?, తిక్కలోడు కాకపోతే ప్రైవేట్ పార్ట్స్ కోసేసి, ఓరీ ముర్ఖుడా, ఎవరికి నష్టం !

The husband who tortured the woman by feeding him bones of a man and praying in the graveyard for not having children in Pune.