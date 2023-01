Wife: అబ్బా, ప్రియుడికి మిల్క్ పౌడర్, భర్తకు వాషింగ్ పౌడర్, ఎంత ప్రేమించాడంటే, సినిమా చూపించింది !

వివాహం చేసుకున్న దంపతులు సంతోషంగా కాపురం చేశారు. దంపతుల సంసారం సాఫీగా సాగిపోతున్న సమయంలో విలన్ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ప్రియుడికి మిల్క్ పౌడర్ ఇచ్చిన భార్య ఇంట్లో మాత్రం భర్తకు వాషింగ్ పౌడర్ ఇచ్చింది. భార్య తీరులో తేడా రావడంతో భ

బెంగళూరు/ హుబ్బళి: కుటుంబ సభ్యులు సెట్ చేసిన పెళ్లి చేసుకున్న దంపతులు హ్యాపీగా సంసారం చేశారు. చూడటానికి దంపతులు చాలా అన్యోన్యంగా ఉన్నారని అందరూ అనుకున్నారు. దంపతులు సైతం ఎక్కడికి వెళ్లాలని అనుకున్నా ఇద్దరూ కలసి వెళ్లేవారు. భార్యను వదిలి భర్త ఎక్కవ రోజులు ఉండేవాడు కాదు. అయితే భర్తకు టైమ్ బాగాలేదని అనిపిస్తుంది. భార్య ప్రియుడిని సెట్ చేసుని ఎంజాయ్ చేస్తోందని భర్తకు తెలిసిపోయింది. అంతే భర్త ఇంతకాలం అతని భార్యను ఎంత ప్రేమగా చూసుకుంటున్నాడో అంతే ప్రేమగా అతని భార్య గొంతు చీల్చి హత్య చెయ్యడం కలకలం రేపింది.

The wife who showed the movie to her husband while enjoying with her boyfriend, the husband who killed his wife on the spot in anger in Hubballi in Karnataka.