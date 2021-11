India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: ఊహించినట్టే- అత్యంత వివాదాస్పదంగా మారిన మూడు వ్యవసాయ చట్టాల ఉపసంహరణ బిల్లును కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న ఎన్డీఏ సంకీర్ణ కూటమి సర్కార్.. లోక్‌సభలో ప్రవేశపెట్టింది. కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నరేంద్ర సింగ్ తోమర్.. ఈ బిల్లును సభలో ప్రవేశపెట్టారు. ఆ వెంటనే- ఈ బిల్లు సభ ఆమోదం పొందినట్లుగా స్పీకర్ ఓం బిర్లా ప్రకటించారు. వ్యవసాయ చట్టాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉపసంహరించుకున్నట్లుగా ప్రకటించారు. ఎలాంటి చర్చ లేకుండానే ఈ బిల్లు సభ ఆమోదం పొందడం ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది.

English summary

Winter Session of Parliament: Lok Sabha adjourned till 2pm today. Speaker Om Birla had requested Opposition MPs to bring the House in order to allow any discussion before the Farm Laws Repeal Bill, 2021 was passed.