Lady teacher: ఇంట్లో మొగుడు, స్కూల్ లో ప్రియులు, పాత ప్రియుడి చేతిలో కొడుకు !

బెంగళూరు/ గదగ్: వివాహం చేసుకున్న మహిళ ప్రభుత్వ స్కూల్ లో పార్ట్ టైమ్ టీచర్ గా ఉద్యోగం చేస్తోంది. ఇదే స్కూల్ ఉద్యోగం చేస్తున్న టీచర్ కు వివాహం అయ్యింది. లేడీ టీచర్ తో ఆ వ్యక్తి అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. అతనికి కూడా వివాహం అయ్యి భార్య, పిల్లలు ఉన్నారు. చాలాకాలం నుంచి పార్ట్ టైమ్ టీచర్ తో అతను ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. ఇదే స్కూల్ ఉద్యోగం చేస్తున్న మరో టీచర్ తో లేడీ టీచర్ చనువు పెంచుకుంది. ఈ విషయం జీర్ణించుకోలేని ప్రియుడు లేడీ టీచర్, ఆమె కొత్త బాయ్ ఫ్రెండ్, ఆమె కొడుకు మీద కత్తి, ఇనుప రాడ్ తో దాడి చెయ్యడంతో ఒకరి ప్రాణం పోయింది.

