Sisters: అపార్ట్ మెంట్ లో అందమైన అక్కాచెల్లి, నమ్మించి గ్యాంగ్ రేప్, ఫ్రెండ్స్ కు మరో ఇద్దరు !

India

oi-Mallikarjuna

జైపూర్: అపార్ట్ మెంట్ లో నివాసం ఉంటున్న అందమైన అక్కాచెల్లి మీద ఆ ప్రాంతంలో నివాసం ఉంటున్న కొందరు యువకులు కన్ను వేశారు. అక్కా లేదంటే చెల్లిని ఎలాగైనా లొంగదీసుకోవాలని చాలా మంది ట్రై చేస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో ఇద్దరు యువకులు వారికి పరిచయం అయ్యారు. అపార్ట్ మెంట్ లోకి వెళ్లిన ఇద్దరు యువకులు వాళ్లను నమ్మించి పార్టీ అంటూ ఓ ఇంటికి పిలుచుకుని వెళ్లారు. అప్పటికే అక్కడ ఉన్న మరో ఇద్దరు అమ్మాయిలను బయటకు వెళ్లకుండా చూశారు. నలుగురు కామాంధులు ఇంటికి లోపల తాళం వేసి అక్కాచెల్లి మీద గ్యాంగ్ రేప్ చెయ్యడం కలకలం రేపింది. కామాంధులు కామం తీరిపోయి మరో గదిలోకి వెళ్లారు. అదే సమయంలో అక్కాచెల్లి ప్రాణాలతో తప్పించుకున్నారు.

English summary

Sisters: In yet another incident of sexual assault, two women – both of them sisters were allegedly beaten up and gangraped by four men in Luniawas area in Jaipur district of Rajasthan. On Wednesday evening, the two survivors registered a complaint at the Pratap Nagar police station, following which the police registered a case and initiated efforts to nab the accused.