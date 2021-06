India

లక్నో: దేశ రాజకీయాలను సమూలంగా మార్చే అవకాశం ఉన్నట్లుగా భావిస్తోన్న ఏడు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికలు వచ్చే ఏడాది తెర మీదికి రానున్నాయి. ఈ ఏడింట్లో అయిదు ప్రధాన రాష్ట్రాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలో ఉంది. ఫలితం ఎలాంటిదైనా.. దేశ రాజకీయాలపై పెను ప్రభావాన్ని చూపించే ఎన్నికలుగా వాటిని భావిస్తోన్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు. 2024 నాటి సార్వత్రిక ఎన్నికల ఫలితాలను ప్రతిబింబించేలా ఉంటాయని అంచనా వేస్తోన్నారు. క్రమంగా ఆయా చోట్ల రాజకీయ పరిస్థితులు ఇప్పటి నుంచే వేడెక్కుతున్నాయి. పొత్తులు, సీట్ల పంపకాలు తెరమీదికి వస్తోన్నాయి.

English summary

Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav ruled out an alliance with the BSP and Congress for the 2022 poll. He said that the we will not enter into any alliance with big parties, as they will go together in the election with smaller parties.