ఏమీ నిర్లక్ష్యం.. దివ్యాంగుడిపై వివక్ష.. ప్లైట్ ఎక్కనీయని సిబ్బంది.. ఆ తర్వాత

వైకల్యం ఉన్నవారికి చేయూతనివ్వాలి. సాయం చేయాలి. హెల్ప్ చేయకపోగా.. దురుసుగా ప్రవర్తించారు. ప్లైట్ ఎక్కనీయలేదు. అతని పేరంట్స్ సహా లోపలే అడ్డుకున్నారు. దీనిపై దుమారం చెలరేగింది. ఘటనకు సంబంధించి వీడియో వైరల్ కూడా అయ్యింది. దీంతో డీజీసీఏ స్పందించింది. ఘటనపై నివేదిక ఇవ్వాలని సదరు విమాన సిబ్బందిని ఆదేశించింది. ఏం జరిగిందో కూడా స్టాప్ వివరణ ఇచ్చారు.

English summary

special-needs teenager stranded along with his parents at the Birsa Munda Airport in Ranchi has gone viral on social media after the trio were denied boarding the ground staff of a private airline