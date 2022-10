India

oi-Shashidhar S

భార్య భ‌ర్త‌ల మ‌ధ్య గొడ‌వ‌లు స‌హ‌జం.. విడిగా ఉన్న ఒక‌రిపై మ‌రొక‌రికి ప్రేమ ఉంటుంది. అయితే ఇంత‌లో భార్య లేదా భ‌ర్త మ‌రొక‌రితో స‌హ‌జీవ‌నం చేస్తే ఇబ్బందే.. అవ‌త‌లి వారు త‌ట్టుకోలేరు. దాడి చేసేందుకు వెనకాడ‌రు. ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్ ఘ‌జియాబాద్ లో కూడా ఇలాంటి ఘ‌ట‌న జ‌రిగింది. ఓ వివాహిత‌.. త‌న భ‌ర్త షాపింగ్ కు గ‌ర్ల్ ఫ్రెండ్ తో రావ‌డాన్ని జీర్ణించుకోలేదు. త‌న మందీ మార్బ‌లం తీసుకొచ్చి.. మ‌రీ దాడి చేసింది. ఆ వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో ట్రోల్ అవుతుంది. మీరు కూడా ఆ వీడియోను చూడండి.

English summary

video has gone viral on social media which shows man getting thrashed by his wife after he was caught red-handed while shopping with his girlfriend in Uttar Pradesh’s Ghaziabad on Karwa Chauth