VIRAL:పోతరాజులా రాహుల్, వీరగోలతో కొట్టుకుంటూ.. వైరల్

India

oi-Shashidhar S

కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ భారత్ జోడో యాత్ర కొనసాగుతోంది. అయితే యాత్రలో రాహుల్ అందరితో కలిసిపోతున్నారు. యాత్రలో రాహుల్ రన్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. తర్వాత బస్సు టాప్ పైకి ఎక్కి మరీ అభివాదం చేశారు. ఇప్పుడు మరో ఫీట్ చేశారు. అదే.. పోతరాజుగా మారి వీరగోలతో కొట్టుకునే ప్రయత్నం చేశారు. ఆశేష జనవాహిని మధ్య.. ఆయన ఇలా చేశారు.

English summary

Congress MP Rahul Gandhi is seen whipping himself in a video that is going viral on social media. video is from the Telangana Bonalu festival.