Miyazaki Mango:ప్రపంచంలో ఖరీదైన మామిడి -కేజీ 2.7లక్షలు -ఎంపీలో 7పండ్లకు 6 కుక్కలు, 4గార్డుల కాపలా

India

oi-Madhu Kota

మామూలుగా మనదేశంలోనైతే వర్షాకాలం ఎంట్రీతోనే మామిడి కాయల సీజన్ ముగుస్తుంది. కానీ 'మియాజాకీ' కథే వేరు. జపాన్ కు చెందిన ఆ మామిడి రకం.. అనూహ్య, ఆసక్తికర పరిస్థితుల్లో ఇండియాలోని ఓ గ్రామంలో మొలకెత్తింది. కొద్ది రోజుల కిందటే పిందెలు కాస్తా పండ్లుగా మారాయి. కళ్లు మిరుమిట్లు గొలిపే స్థాయిలో వీటి ధర ఉండటంతో కాపలా కోసం కనీవినీ ఏర్పాట్లు జరిగాయి. అసలీ మియాజాకీ కథేంటో, ఆ కాపలా కుక్కల కమామిషు ఏమిటో చూద్దామా..

English summary

When orchardist couple Rani and Sankalp Parihar planted two mango saplings years back, they thought they will grow like other trees in their orchard in Madhya Pradesh’s Jabalpur. The saplings developed and bore unusual ruby-coloured mangoes. To the couple’s pleasant surprise, the mangoes turned out to be Japanese Miyazaki. Miyazaki mangoes are among the most expensive in the world and sold at ₹2.70 lakh per kilogram in the international market last year, according to the Japanese media reports.