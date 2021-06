భారత్ డీలా-డ్రాగన్ జోరు: చైనా తయారీ రెండో వ్యాక్సిన్ ‘సైనోవాక్’కు WHO అనుమతి -మన ఫార్మాకు దెబ్బ

India

ప్రపంచానికి టీకాల రాజధానిగా కొనసాగిన భారత్ ఇప్పుడు దారుణంగా డీలాపడటం, కరోనా వ్యాక్సిన్ల విషయంలో మోదీ అనూహ్య నిర్ణయాల కారణంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్ లో మన ఫార్మా కంపెనీలు అవకాశాలను పోగొట్టుకొంటున్న దుస్థితి నెలకొంది. కొవిడ్ వ్యాక్సిన్ల ఉత్పత్తిలో భారత్ వెనుకబడగా, డ్రాగన్ చైనా జోరు కోనసాగిస్తున్నది. ఆ దేశం రూపొందించిన రెండో టీకాకు కూడా ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ అనుమతినిచ్చింది..

The World Health Organization (WHO) said on Tuesday it has approved a COVID-19 vaccine made by drugmaker Sinovac Biotech (SVA.O) for emergency use listing, paving the way for a second Chinese shot to be used in poor countries. A WHO emergency listing is a signal to national regulators on a product's safety and efficacy. It will also allow the shot to be included in COVAX, the global programme to provide vaccines mainly for poor countries, which faces major supply problems due to an Indian export suspension.