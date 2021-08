Wife love story: భార్యకు ప్రియుడు, రివేంజ్ కాదు, భర్త రివర్స్ గేర్, ఏం చేశాడంటే, స్పాట్ లో భర్త !

India

ఇండోర్/చెన్నై: తన భార్యకు ప్రియుడున్నాడని తెలుసుకున్న భర్త చేసిన పనికి ఫ్యామిలీ మొత్తం షాక్ అయ్యింది. స్పాట్ లో నిలబడిన భర్త అతని భార్య లవ్ స్టోరీకి శుభం కార్డు వేశాడు. కుటుంబ సభ్యులు చూపించన యువకుడిని వివాహం చేసుకున్న మహిళ భర్త ఇంటికి చేరుకుని అతనితో కాపురం చేసింది. భర్తతో కళ్లు మూసుకుని కాపురం చేసిన భార్య ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ఓ పాపకు తల్లి అయ్యింది. 8 సంవత్సరాల క్రితం వివాహం చేసుకున్న భార్య రానురాను ఆమె తీరులో చాలా మార్పులు వచ్చాయి. కూతురు పుట్టిన తరువాత ఇంకా ఎక్కువ మార్పులు రావడంతో భర్తకు అనుమానం పెరిగిపోయింది.

ఇష్టం ఉండి లేనట్లు కాపురం చెయ్యడం, ఎక్కువగా పుట్టింటికి వెళ్లి అక్కడ చాలా రోజులు ఉండటంతో భర్తకు అనుమానం ఎక్కువ అయ్యింది. కొంతకాలం తరువాత తన భార్యకు ఓ ప్రియుడు ఉన్నాడని, అతన్ని కలవడానికి తన భార్య ఎక్కువగా బయటకు వెలుతోందని భర్తకు తెలిసింది. అందరు భర్తల లాగా అతను ఆలోచించలేదు. తన భార్యకు ప్రియుడు ఉన్నాడని తెలిసినా ఆ భర్త సైలెంట్ ఉండిపోయాడు. భార్య మీద కాని, ఆమె ప్రియుడి మీద కాని ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని స్కెచ్ వెయ్యలేదు. ఓ రోజు భార్యను బయటకు పిలుచుకుని వెళ్లిన భర్త నీ మనసులో ఏ ముంది ?, నువ్వు ప్రేమించిన వ్యక్తి నీకు కావాలా అని భార్యను నెమ్మదిగా అడిగి తెలుసుకున్నాడు. తన ప్రియుడి గురించి భర్త సైలెంట్ గా పిన్ టూ పిన్ చెప్పడంతో భార్య ఆశ్చర్యపోయింది. అక్కడ దంపతులు ఇద్దరూ ఓ నిర్ణయానికి వచ్చారు. తరువాత దంపతులు ఇద్దరూ కోర్టును ఆశ్రయించారు. భార్యకు విడాకులు ఇచ్చిన తరువాత భర్త ఆమె ప్రియుడికి ఫోన్ చేసి పిలిపించి మాట్లాడటంతో అసలు కథ మొదలైయ్యింది.

