Wife: భార్య బాత్ రూమ్ లో స్నానం చేస్తుంటే వీడియో తీసి వాట్సాప్ స్టేటస్ లో పెట్టిన భర్త, మరదలు చూసి!

India

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి: కుటుంబ సభ్యులు సెట్ చేసిన యువతి, యువకుడు సంతోషంగా కాపురం చేశారు. వివాహం జరిగిన తరువాత దంపతులు సినిమాలు, షికార్లకు తిరిగారు. భార్య వైపు బంధువులు, భర్త వైపు బంధువుల ఇళ్లకు దంపతులు వెళ్లి వచ్చారు. దంపతులకు లక్షణంగా ఉన్న కవల పిల్లలు పుట్టారు. కవల పిల్లలు పుట్టిన తరువాత భర్త అతని భార్యకు సినిమా చూపించాడు. దంపతుల మద్య పదేపదే గొడవలు జరిగాయి. పెద్దలు పంచాయితీలు చేసినా దంపతుల మధ్య రాజీ కుదరలేదు. దెబ్బకు భర్త అతని భార్యను ఆమె పుట్టింటికి తరిమేశాడు.

కవల పిల్లలతో పుట్టింటికి వెళ్లిన భార్య ఆమె భర్త మీద కేసు పెట్టింది. ఇటీవల భర్త వాట్సాప్ స్టేటస్ లోని వీడియోను అతని భార్య చెల్లెలు చూసి షాక్ అయ్యింది. తన అక్క స్నానం చేస్తున్న సమయంలో బాత్ రూమ్ లో ఆమె నగ్న వీడియో తీసిన తన బావ వాట్సాప్ స్టేటస్ లో పెట్టాడని గుర్తించిన మరదలు హడలిపోయి ఆమె అక్కకు విషయం చెప్పింది. వెంటనే ఆమె భర్త వాట్సాప్ స్టేటస్ చూసి బిత్తరపోయింది. తన భర్త చేసిన పనికి రగిలిపోయిన భార్య నేరుగా పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లి ఆమె భర్త మీద కేసు పెట్టింది.

Wife: భార్యకు బలుపు ఎక్కువ, భర్తకు గుడ్ బాయ్ చెప్పి ప్రియుడితో చెక్కేసింది, ఏదో చెయ్యాలని, చివరికి!

English summary

Wife: A 30-year-old man in Mumbai was booked for allegedly filming his wife while she was taking a bath and blackmailing her by using the video on a messenger platform asking her to return to him.