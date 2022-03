Wife: భార్య శరీరం మీద ఫ్రెండ్ బలవంతంగా రంగులు పోశాడని భర్తకు కోపం, తుపాకితో కాల్చిచంపేసి!

India

oi-Mallikarjuna

కోల్ కత్తా: దేశవ్యాప్తంగా హోలీ పండుగ ఘనంగా జరుపుకున్నారు. చాలా మంది స్థానికులు జరుపుకున్న హోలీ పండుగలో బంధువులు, స్నేహితులు పాల్గొన్నారు, స్థానికులు, స్నేహితులు, బంధువులు ఒకరి మీద ఒకరు రంగులు చల్లుకుని సంబరాలు చేసుకున్నారు. ఓ ప్రాంతంలో స్నేహితులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు కలిసి రోడ్డు మీదకు వచ్చి రంగులు చల్లుకుని హోలీ జరుపుకున్నారు. ఆ సమయంలో స్నేహితుడి భార్య ముఖానికి రంగులు చల్లిన వ్యక్తి ఆమె మీద రంగునీళ్లు పోశాడు. అదే సమయంలో సమీపంలో ఉన్న భర్త తన భార్య మీద స్నేహితుడు రంగులు చల్లాడని గమనించాడు.

ఆ సమయంలో నువ్వు నా భార్య మీద ఎందుకు రంగులు చల్లావు అంటూ గొడవకు దిగాడు. అక్కడ స్నేహితుల మద్య మాటామాటా పెరిగిపోయింది. ఆ సమయంలో సహనం కోల్పోయిన వ్యక్తి అతని భార్య ముఖం మీద రంగులు పూసిన వ్యక్తిని తుపాకితో కాల్చి చంపేయడం కలకలం రేపింది. హోలీ వేడుకల్లో స్నేహితుడిని హత్య చేసి అక్కడి నుంచి తప్పించుకుని పారిపోయిన భర్తను వెంటాడని పోలీసులు చివరికి అతన్ని పట్టుకున్నారు.

English summary

Wife: Kolkata Police along with Regent Park police station arrested a person in connection with the murder of one of his friends following a dispute over forcibly applying colour.