Wife: ఇంట్లో దూరి డ్రగ్స్ వ్యాపారిని కాల్చి చంపేశారు, పండుగ రోజు భార్య మీద నలుగురు, ఊరు వదిలేసినా !

న్యూఢిల్లీ/ ఘాజియాబాద్: డ్రగ్స్ విక్రయిస్తున్న వ్యక్తి భార్య మీద నలుగురు కామాంధుల కన్నుపడింది. సమయంలో చూసి ఆమెను లొంగదీసుకోవాలని అనేక ప్రయత్నాలు చేశారు. హోలీ పండుగ సందర్బంగా దంపతులు, ఆ నలుగురు వ్యక్తులు కలిశారు. ఆ సమయంలో భార్య మీద ఆమె ఇంట్లోనే ఆమెను నలుగురు కామాంధులు సామూహిక అత్యాచారం చేశారు. బాధితురాలు స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ లో గ్యాంగ్ రేప్ కేసు పెట్టింది. గ్యాంగ్ రేప్ కేసులో తప్పించుకుని తిరిగిన నిందితులు కేసు వాపస్ తీసుకోవాలని, లేదంటే చంపేస్తామని బాధితురాలిని, ఆమె భర్తను బెదిరించారు. ప్రాణభయంతో మూడు నెలల క్రితం దంపతులు ఊరు వదిలేసి నిందితులకు కనపడకుండా సిటీకి మకాం మార్చారు. రాత్రి దంపతుల ఇంటికి చోరబడిన నిందితులు బాధితురాలి భర్తను దారుణంగా రివాల్వర్ తో కాల్చి చంపేశారు. తన మీద గ్యాంగ్ రేప్ చేసిన నలుగురు నిందితులు తన భర్తను చంపేశారని వారి పేర్లు మొత్తం చెప్పిన ఆమె పోలీసు కేసు పెట్టింది.

English summary

Wife: A day after a 35-year-old man was shot dead by unknown assailants outside his house in Northeast Delhi, his wife has alleged that four men who had raped her six months ago in Ghaziabad.